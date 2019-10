Konzert : Musikverein Butzweiler feiert 95. Geburtstag

Butzweiler Zum großen Jubiläumskonzert am Samstag, 19. Oktober, musizieren 100 Orchestermusiker und Sänger aus Butzweiler, Welschbillig und Umgebung gemeinsam.

Seit 95 Jahren gibt es den Musikverein Butzweiler. Ein stolzes Alter, auch für einen Verein. Die ersten Erwähnungen in Chroniken und anderen Texten finden sich im Jahr 1924, wo von der neu gegründeten Blasinstrumentenkapelle, die zu Festen spielt, berichtet wird. Vier Jahre später besteht die Kapelle bereits aus 15 Musikern, die mit ihrem Dirigenten Johann Bach aus Kordel regelmäßig proben.

Einen schweren Einschnitt bringt, wie überall, der Zweite Weltkrieg. Nur sechs Musiker müssen nicht als Soldaten in den Kampf, sämtliche Noten des Orchesters werden in den Kriegsjahren vernichtet und bis auf die dicke Trommel gehen alle Instrumente verloren.

Mit nur noch zwei Musikern aus dem alten Orchester wird 1956 eine neue, 20 Mann starke Kapelle gegründet. In den folgenden acht Jahren wechseln die Dirigenten häufig. Von 1964 bis 1978 findet der Verein jedoch in Erich Gerten einen Dirigenten, der den Verein über die bis dahin längste Zeit leitet (sein Rekord sollte erst 2014 gebrochen werden). In dieser Zeit wird auch das 40-jährige Jubiläum des Orchesters im Dorf mit einem großen Fest gefeiert.