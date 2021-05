Muttertag : „Mutter, wir danken dir!“

Region Von Inge Meysel bis Angela Merkel: Manche Frauen brauchen nicht einmal Kinder, um Mutter zu werden.

Vor genau 50 Jahren, am 9. Mai 1971, lief im Fernsehen die letzte Folge der Serie „Die Unverbesserlichen“. Die insgesamt sieben Teile wurden seit dem 9. Mai 1965 etwa jährlich jeweils im Mai ausgestrahlt und machten Inge Meysel zur „Mutter der Nation“. Das lag nicht nur daran, dass die erste, vierte und letzte Folge am Muttertag gesendet wurden,sondern auch an der resoluten Art, mit der die Schauspielerin in ihrer Rolle als Käthe Scholz die Familie zusammenhielt. Privat war Inge Meysel dagegen zweimal verheiratet, beide Ehen blieben aber kinderlos. 1992 sagte sie der Deutschen Presseagentur: „Ich war biusexuell, ich, die Mutter der Nation.“