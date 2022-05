Muttertag : Guten-Morgen-Müsli

Das Müsli im Glas besticht mit seiner fruchtig-leichten Komposition aus Himbeeren, Quark und Knusperflocken. Foto: © Grafschafter Krautfabrik

Am 08. Mai 2022 ist Muttertag. Grund genug also, die liebste Mama mit einem kleinen Frühstück ans Bett zu überraschen - dem „Guten-Morgen-Müsli“ aus dem Glas. Hier ist alles drin, was es für den perfekten Start an dem Ehrentag der Mütter braucht.

Zutaten:

300 g frische Himbeeren (ersatzweise tiefgekühlt) oder andere Früchte

250 g Magerquark

150 g saure Sahne

50 ml Mandeldrink

4 EL Karamell-Sirup

120 g Amaranth-Müsli (alternativ: Knusper-Müsli)

40 g grobe Haferflocken

Für die Garnitur:

2 EL Karamell-Sirup

Zubereitung:

Zuerst die Himbeeren verlesen oder auftauen lassen und mit zwei Esslöffeln Karamell-Sirup süßen. Anschließend den Quark mit saurer Sahne, Mandeldrink und dem restlichen Karamell-Sirup verrühren.