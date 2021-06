Insekten : Nabu-Insektensommer: Das große Krabbeln startet wieder

Region Es ist wieder so weit: eine Stunde lang Insekten beobachten, zählen und anschließend melden. Die deutschlandweite Nabu-Mitmachaktion Insektensommer findet dieses Jahr vom 4. bis 13. Juni und vom 6. bis 15. August bereits zum vierten Mal statt.

Jeder in einer Stunde gesichtete Sechsbeiner soll gezählt und gemeldet werden. Jetzt im Frühsommer gilt dabei folgenden in Deutschland häufig vorkommenden Arten besondere Aufmerksamkeit: Steinhummel, Florfliege, Hainschwebfliege, Tagpfauenauge, Lederwanze, Blutzikade und Admiral. „Wer diese Tiere nicht kennt, kann sie ganz einfach mit dem Nabu-Insektentrainer (www.insektentrainer.de) unterscheiden lernen“, sagt Collet. Und wenn man sich bei der Art nicht sicher ist, reicht auch einfach die Angabe der Insektengruppe wie zum Beispiel Schmetterling oder Käfer – auch hier hilft der Bestimmungsschlüssel im Insektentrainer weiter. Ein warmer, trockener und windstiller Tag ist zum Insektenzählen am besten geeignet. Eine Erkundungstour in die Insektenwelt ist schon auf kleinstem Raum möglich, so reicht auch schon der Blick in die Blumentöpfe auf dem Balkon.