Freizeit : Napoleonische Truppen auf dem Vormarsch

Konz Farbenprächtiges Spektakel im Roscheider Hof.

(red) Am 9. und 10. Oktober findet im Freilichtmuseum Roscheider Hof ein besonders farbenprächtiges Spektakel statt. Über 40 Darsteller aus ganz Europa stellen napoleonische Truppen dar, die sich einem Hunsrückdorf einquartieren und dort während der Marschpause Drill- und Schießübungen durchführen. Am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr findet zudem eine militärische und zivile Modenschau statt, bei der die verschiedenen Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände vorgestellt werden.