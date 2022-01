Musik : Neo-Folk aus dem Westen Irlands mit Billow Wood

Billow Wood: Neo Folk from the West of Ireland Foto: Corinne Beattie

Trier Konzert in der Tuchfabrik.

(red) Die irische Tradition kann man mit einem über Jahrhunderte gewachsenem Wald vergleichen. Sie hat tiefe Wurzeln und ruht in sich. Dank junger Bands wie Billow Wood tritt sie aber nicht auf der Stelle, sondern wächst in alle Richtungen. So bleibt sie frisch, lebendig und für die Zuhörer interessant.

Die junge Band liebt nicht nur die Tradition, sondern auch die Innovation: Sie schreibt den überwiegenden Teil ihrer Songs selbst, aber interpretiert diese auf traditionellen Instrumenten wie Harfe, Fiddle, Bodhrán, Tin Whistle, Akkordeon und Gitarre. So haben neue musikalische Ideen trotzdem eine Anbindung an den Sound, den man vom Irish Folk her kennt. Die Band spielt am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr im großen Saal der Trierer Tuchfabrik. Karten: Ticket Regional.