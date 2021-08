Freizeit : Neue App: Vulkaneifel virtuell belebt

Gerolstein Touren im Gerolsteiner Land zu den Themen Wasser und Vulkanismus.

Folgende Themen gibt es zu entdecken: den Arensberg, den Wasserfall Dreimühlen, das Eichholzmaar und den Vulkangarten in Steffeln, die Eishöhlen in Birresborn, den Sarresdorfer Lavastrom und die Helenenquelle in Gerolstein sowie die Entstehung von Mineralwasser – den Gerolsteiner Brunnen.