Natur : Neue Schätze in der Eifel gehoben

Neue Schätze in der Eifel gehoben

Manfred Poth, Naturpark Nordeifel; Gotthard Kirch, Rureifel Tourismus; Lothar Gerhards, Landschaftsarchitekt; Peter Cremer, Bürgermeister Stadt Heimbach; Dominik Hosters, Naturpark Nordeifel (von links) am Eifel-Loop auf dem Meuchelberg. Foto: Naturpark Nordeifel

Nettersheim Aus dem Dornröschenschlaf erweckt: Nordeifel schließt Projekt „Wachgeküsst“ ab.

(red) „Wachgeküsst!“ – Unter diesem Ziel stand das Förderprojekt Naturparkschätze, das bereits im letzten Jahr vom Naturpark Nordeifel abgeschlossen wurde und „besonders in Corona-Zeiten eine willkommene Alternative abseits der touristischen Hauptströme bietet“, so Manfred Poth, Vorsitzender des Vereins Naturpark Nordeifel. Weitgehend unbekannte landschaftliche Kleinode, historische Stätten, schützenswerte Böden oder auch seltene Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind im Naturpark Nordeifel touristisch aufgearbeitet worden – Kostbarkeiten, die im Schatten bekannter touristischer Magnete noch still im Dornröschenschlaf schlummerten.