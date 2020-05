Motor : Neuer Glanz für Alfas Kleeblätter

TRIER Die Marke aus Italien unterzieht ihre Quadri­foglio-Versionen von Stelvio und Giulia einem Facelift.

Die Modellversionen „Quadri­foglio“ (zu Deutsch: vierblättriges Kleeblatt) verkörpern bei Alfa Romeo Sportlichkeit, ­Design und Fahrspaß. Alfas Quadrifoglio-Modelle Giulia und Stelvio des Modelljahres 2020 stehen in den Startlöchern und sind ab sofort bestellbar. Die Preise beginnen bei 82 500 Euro für die Giulia Quadrifoglio, und der Stelvio QV ist ab 92 500 Euro zu haben. Im Gepäck der ­Neuauflagen sind mehr Assistenten, ein ­besseres Infotainment-System und optische Retuschen.

Äußerlich erkennt man die beiden Newcomer an den neuen Rückleuchten mit abgedunkelten Gläsern sowie dem dunkel glänzenden Kühlergrill. Für den Vortrieb sorgt nach wie vor ein 2,9 Liter starker V6-Bi­turbo-Benziner. Das 510 PS/375 kW starke Aggregat erreicht seinen Drehmoment-Bestwert von 600 Newtonmetern bei 2500 U/min und meistert den Sprint von Null auf Tempo 100 in 3,8 Sekunden. Die Kraft wird bei beiden Modellen von einer Achtgang-Automatik der Marke ZF auf alle vier Räder gebracht. Für die ­optimale ­Übertragung der Motor­energie auf die Straße sorgt die aktive Drehmomentverteilung des Sperr­differenzials in der ­Hinterachse. Eine Dual-­Mode-­Abgasanlage mit vier Endrohren ergänzt den passenden Soundtrack zum ­Fahrerlebnis. Optional ist außerdem eine Abgasanlage von ­Akrapovic erhältlich.