Nikolaus : Nik’laus war ein guter Mann

Der heilige Nikolaus an der Römerbücke in Trier. Foto: Daniel John

Region „Lustig, lustig, traleralera, bald ist Nikolausabend da!“ Im Lied „Lasst uns froh und munter sein“. heißt es, gesungen aus der Sicht eines Kindes: „Dann stell’ ich den Teller auf, Nik’laus legt gewiss was drauf.“ Wie aber wurde der Nikolaus zum Geschenkebringer?

Im Zuge der Christenverfolgung im Jahr 310 wurde Nikolaos gefangengenommen und gefoltert. Sein ererbtes Vermögen soll er den Armen gegeben haben, wie es auch von anderen Bischöfen seiner Zeit bezeugt ist. Mehr gibt die historische Faktenlage nicht her, nicht einmal Nikolaos’ Teilnahme am Konzil von Nicäa gilt als sicher, weil sein Name in der Liste der Unterzeichner fehlt.