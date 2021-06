Freizeit : Ohne Barrieren durch die Region

Hoch oben auf dem Ferschweiler Plateau thront die Liboriuskapelle. Von Echternacherbrück aus führt eine steile Treppe hinauf. Aus Richtung Ernzen ist aber auch ein barrierefreier Zugang möglich. Von der Aussichtsplattform fällt der Blick auf die Echternacher Basilika. Für Blinde und Sehbehinderte gibt es zusätzlich ein Tastmodell. Foto: Naturpark Südeifel/Philipp Köhler

Region Auf besonderen Wegen gibt es Natur und Kultur für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen zu entdecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel John

Man muss schon gut zu Fuß sein, wenn man von Echternach aus hinaufsteigen möchte zur Liboriuskapelle, die mehr als 150 Meter über dem Ufer der Sauer auf dem Ferschweiler Plateau thront. Der Weg von der Sauerbrücke ist zwar nur etwa 1,25 Kilometer lang, führt aber über unzählige Stufen. Den Blick auf die luxemburgische Abteistadt kann aber auch genießen, wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist: Über Ernzen gibt es einen wesentlich bequemeren Zugang, der seit September 2020 nach den Kriterien von „Reisen für Alle“ zertifiziert ist. Das bedeutet, dass auch gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer barrierefrei dorthin gelangen können. Auch an blinde und sehbehinderte Menschen wurde gedacht: Ein Tastmodell, auf dem die Basilika und die umliegende Landschaft erfühlt werden kann, erleichtert die Orientierung. Erläuterungen sind auch in Blindenschrift verfügbar.

Das Projekt reiht sich ein in weitere barrierefreie Angebote im Naturpark Südeifel. So sind zum Beispiel im November vergangenen Jahres zwei neue „Komfortwege“ zertifiziert worden, einer davon führt bei Irrhausen rund um den Stausee und durch das „Tal der 1000 Schmetterlinge“, der andere durch die Felder bei Ammeldingen bei Neuerburg, wo der Raps derzeit goldgelb blüht. Beiden Wegen gemeinsam ist, dass es am Start einen rollstuhlgerechten Parkplatz und eine zumindest teilweise barrierefreie Toilette gibt. Unterwegs sind Sitzgelegenheiten vorhanden, die zugehörigen Tische lassen sich auch mit einem Rollstuhl unterfahren. Beide Wege sind mit nur 1,1 bzw. 1,4 Kilometern kürzer als normale Wanderwege, totzdem haben sie auch ihren Reiz für Menschen ohne Behinderungen: Wo ein Rollstuhl fahren kann, gilt dies natürlich auch für Kinderwagen. Und wer mobil ist, kann einfach eine Wanderung auf den örtlichen Wanderwegen des Naturparks Südeifel damit verbinden.

Im Bereich des Gesundlands Vulkaneifel ist der Landschaftstherapeutische Park Bad Bertrich im April als teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung zertifiziert. So ist zum Beispiel der breite Hauptweg stufenlos und überwiegend leicht begeh- und befahrbar. Der Park besteht aus sieben Themengärten, die von dem Psychologen Reinhold Schober gestaltet wurden und auf unterschiedliche Weise die Sinne anregen sollen. So gibt es einen Kräuter- und einen Entspannungsgarten, einen Stillen Garten, einen Lava- und einen Bewegungsgarten sowie einen Terassen- und einen Fürstengarten. Letzterer ist benannt nach Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen und dessen Schwester Maria Kunigunde, die vor fast 250 Jahren die erste Parkanlage in Bad Bertrich gestalteten.

Auch der Kurpark Daun ist zumindest teilweise für Menschen mit Gehbehinderungen geeignet. Weitere Empfehlungen sind der noch nicht als barrierefrei zertifizierte, aber asphaltierte Rundweg um das Schalkenmehrener Maar sowie der Rundweg um den Jungferweiher in Ulmen. Dort soll bis Ende kommenden Jahres das touristische Angebot aber noch deutlich ausgebaut werden (siehe Seite 1).

Nicht vom Gesundland selbst, sondern vom örtlichen Eifelverein wird ein fünf Kilometer langer barrierefreier Weg bei Strohn vermarktet. Der asphaltierte Weg ist für Kinderwagen und Rollstühle geeignet und weist eine maximale Steigung von 5,3 Prozent auf.

Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald spielt Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Die barrierefreien Rangertouren sind derzeit noch ausgesetzt, aber mithilfe der Nationalpark-App auf dem Smartphone können Besucher Touren auf eigene Faust unternehmen.

Für Rollstuhlfahrer, aber auch für Familien mit Kinderwagen, bietet sich insbesondere die zwei Kilometerlange Insel-Tour bei Thranenweier an. Die Wege sind gut ausgebaut und weisen nur geringe Steigungen auf. Ihren Namen verdankt die Tour den Rodungsinseln, kleinen Siedlungsbereichen innerhalb des Waldes.

Ebenfalls für Menschen mit Gehbehinderungen geeignet ist der etwa zwei Kilometer lange Arnika-Moor-Rundweg, der ebenfalls bei Thranenweier beginnt. In der App ist für sehbeeinträchtigte Menschen, aber natürlich auch für alle anderen Ausflügler, zudem eine Hörtour verfügbar, die Wissenswertes über die Lebensräume Borstgrasrasen und Moor vermittelt.

Eine weitere Hörtour führt rund um Muhl über die „Wege zur Schöpfung“. Im Rahmen des Projekts „Kirche im Nationalpark“ geht es um die Frage, welche Botschaften Menschen für ihr Zusammenleben aus der Schöpfung ableiten können. Entlang des Rundwegs von etwa dreieinhalb Kilometern gibt es zehn thematische Stationen.

Zum Arnika-Moor-Rundweg und zu den Wegen zur Schöpfung gibt es außerdem Angebote in leichter Sprache für Menschen mit kognitiven Einschränkungen.

Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen wird es im Nationalpark nicht nur wieder barrierefreie Rangertouren geben, sondern auch die Möglichkeit, Rollstuhlzuggeräte auszuleihen, die eine besonders komfortable Möglichkeit bieten, die Natur zu erfahren.

Nicht nur in der Natur lassen sich barrierefreie Angebote umsetzen, sondern auch innerorts: Aktuelles Beispiel ist der Themenweg Baukultur Eifel in Wolsfeld. Nach der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung im Jahr 2004 wurden mehr als 50 Maßnahmen, überwiegend im historischen Ortskern, durchgeführt und gefördert. Mehrere Objekte wurden mit dem „Baukultur Eifel“-Preis ausgezeichnet. Daher wurde in Wolsfeld nun ein nach Angaben des Naturparks Südeifel in Rheinland-Pfalz einzigartiger barrierefreier Komfortwanderweg mit zahlreichen Infotafeln angelegt: Eine Zertifizierung nach den Kriterien von „Reisen für Alle“ wird angestrebt, sobald ein barrierefreies WC vorhanden ist.

Echternach, Blick von der Liboriuskapelle Foto: Daniel John

Durch den Ort Wolsfeld führt ein barrierefreier Weg zum Thema Baukultur, im Bild die Sechs-Familien-Kapelle. Foto: Daniel John

Entlang des Komfortwegs in Ammeldingen bei Neuerburg laden Ruhebänke zu einer Rast ein. Foto: Daniel John

Spezielle Schilder, wie hier am Stausee Irrhausen, weisen auf die Barrierefreiheit hin. Foto: Daniel John

Der Entspannungsgarten im Landschaftsthrapeutischen Park Bad Bertrich. Foto: Gesundland Vulkaneifel/Marc Rothbrust