Motor : Opel Astra jetzt mit CVT-Getriebe

Den Astra in der fünften Generation gibt es jetzt zum ersten Mal auch mit CVT-Getriebe. Foto: Opel

Trier Modellpflege der fünften Generation - 1,4-Liter-Turbo im WOCH-Fahrbericht

Von Jürgen C. Braun

Seit 2015 ist die fünfte Modellgeneration des Opel Astra auf dem Markt. Seit der Modellpflege zum Jahr 2019/2020 hat Opel sich dafür entschieden, den Wagen nur noch mit Dreizylindermotoren anzubieten. Wir fuhren die stärkste Version, angetrieben von einem 1,4 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 145 PS, der an ein stufenloses Automatikgetriebe gekoppelt ist. Alle Motorisierungen haben ein Start-Stopp-System und erfüllen die Abgasnorm EURO 6d.

CO 2 -Ausstoß: 115 g/km; Schadstoffklasse: Euro 6d

Opel arbeitet schon seit Jahren erfolgreich mit der „Aktion Gesunder Rücken“ (AGR) zusammen, was sich in AGR-zertifizierten Sitzen sehr wohltuend niederschlägt. Die Sitze sind mehrfach verstellbar, mit Sitzheizung, Sitzklimatisierung (in Verbindung mit der Volllederausstattung) und einer Massagefunktion ausgestattet. Zudem sind die Seitenwangen gegen eine „Rumrutscherei“ im Sitz justierbar.