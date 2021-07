Kleinkunst : Open-Air-Comedy für Senioren

Trier Klaus Renzel besucht mit einem Mix aus Clownerie und Musik aus den guten alten Zeiten Senioreneinrichtungen in Trier.

Klaus Renzel ist nicht nur Pantomime, Clown und Musiker, er vereint auch virtuose Musikalität, französische Pantomime mit clownesker Spielfreude und Visual-Comedy zu einer Show. Mit einem Mix aus Clownerie, Stand Up Comedy, Musik aus den guten alten Zeiten, viel Empathie und Improvisation zaubert er den Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Die Premiere findet am Montag, 5. Juli, 14.30 Uhr, auf der großen Wiese im Garten des Helenenhauses der Vereinigten Hospitien Trier, Krahnenufer, statt. Die Veranstaltung wird hybrid stattfinden – so soll möglichst vielen Menschen die Teilhabe an dieser Reihe ermöglicht werden. Der interaktive Stream wird auf www.feedbeat.io zu sehen sein.