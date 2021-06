Konzert : Open-Air-Jazz ’n’ Barbecue

Holsthum Die Dixieland-Formation Luxonions, verstärkt durch Mitglieder des Benno-Rabe-Trios, spielt am vor dem Gasthaus Oberbillig.

(red) Eines der schönsten Jazz-Sommer-Ereignisse der letzten Jahre findet auch in diesem Jahr wieder statt. Am Freitag, 9. Juli, werden ab 20 Uhr vor dem Gasthaus Oberbillig in Holsthum die ersten Getränke serviert und der Grill in Gang gesetzt. Dazu gibt es Live-Jazz. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr wieder die Luxonions and Friends in der typischen Dixieland-Besetzung mit Trompete, Posaune, Klarinette, Banjo, Schlagzeug und Kontrabass. Der siebte Mann ist Sänger Leslie Woodhall. Diese Formation spielt Dixieland-Standards, Blues und Stücke aus deren Umfeld. Alle aber mit viel Gesang. Verstärkt wird die Band durch Mitglieder des Benno-Raabe-Trios. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt. Wegen der großen Beliebtheit dieses Events wird eine rechtzeitige Platzreservierung unter Telefon 06523/404 empfohlen.