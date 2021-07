Saarburg : Bon-Jovi-Coverband rockt in Saarburg

Saarburg Open-Air-Konzert mit Bounce auf der Wiese am ehemaligen Schießstand der französischen Kaserne.

(red) Am Samstag, 17. Juli, rockt die authentische Bon-Jovi-Coverband Bounce die Bühne auf der Wiese am ehemaligen Schießstand der französischen Kaserne in Saarburg. Der Voice-of-Germany-Finalist Oliver Henrich singt die Lead-Stimme. Bounce bringen mit eigener Note und originalgetreuen Sounds und Arrangements das Repertoire aus fast 30 Jahren Bon Jovi auf die Bühne. Vom ersten Hit „Runaway“ über All-Time-Favourites wie „Livin’ On A Prayer“ oder „Bed Of Roses“ bis hin zu aktuelleren Songs wird wirklich nichts ausgelassen. Mit viel Liebe zum Detail, typischen Posen und unzähligen Originalinstrumenten erspielen sich Bounce nach wie vor einen immer größer werdenden Kreis an Fans. Die Band tritt am Samstag, 17. Juli, 20 Uhr, in der Kaserne Saarburg auf. Karten: Tickets: 27,40 Euro.