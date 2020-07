Musik : Open-Air-Konzert mit We Rock Queen in Saarburg-Beurig

Open-Air-Konzert mit We Rock Queen in Saarburg-Beurig

Saarburg Die Formation We Rock Queen spielt die bekanntesten Songs einer Band, die die Musikwelt bis heute geprägt hat.

Freddie Mercury galt als einer der bedeutendsten Rocksänger seiner Zeit. Mit seiner Band Queen mischte er über 20 Jahre ganz oben in den Hitparaden mit und präsentierte eine Reihe unvergesslicher Welthits. Mit We Rock Queen können die Fans dieser Band das breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live erleben. Bandleader und Gitarrist Frank Rohles, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Die Keyboards besetzt Marco Lehnertz, als Frontmann und Lead-Stimme agiert Sascha Kleinophorst. Zu erleben am Samstag, 4. Juli, 20 Uhr, auf dem ehemaligen Schießstand der französischen Kaserne in Saarburg-Beurig, einer neuen Open-Air-Location. Karten ab 29 Euro.