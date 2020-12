Vorschau : Open-Air-Konzerte an der Saarburger Kaserne

Info

4. Juli: Pippo Pollina

Liedermacher aus Italien, mit dem Palermo Acoustic Quintet

10. Juli: Hazmat Modine

„Box of Breath“, Blues und Roots aus den USA

25. Juli: Quadro-Nuevo

„Mare“, Akustik-Quartett mit Weltmusik und Jazz

20. August: Stoppok

Singer/Songwriter, solo und mit deutschen Texten

27. August: StadtRand

Kölsche Band auf „Fründschaff“-Tour

Alle Konzerte sind mit „Corona-Bestuhlung“ in ausreichendem Abstand geplant. Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Open-Air-Gelände in Saarburg, Irscher Straße 56.

Tickets unter tickets.station-k.de, im Ticketshop Saarburg und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter www.station-k.de