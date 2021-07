Musik : Open-Air-Konzerte in Saarburg

Saarburg Fortuna Ehrenfeld, Quadro Nuevo und Götz Widmann spielen in der ehemaligen französischen Kaserne.

(red) Christof Kramp von der Agentur Station K hat ein vielseitiges Open-Air-Programm auf der Wiese am ehemaligen Schießstand der französischen Kaserne in Saarburg zusammengestellt. Am Samstag, 24. Juli, 20.30 Uhr, geben sich Fortuna Ehrenfeld die Ehre. Anspruchsvolle Texte, verrückte Musik und abgedrehte Outfits sind das Markenzeichen der Singer-Songwriter. Am Sonntag, 25. Juli, 19 Uhr, stellen die Musiker von Quadro Nuevo (Foto) ihr neues, akustisches Album „Mare“ vor. Gute-Laune-Liedermacher Götz Widman aus Berlin kommt am Samstag, 31. Juli, 20.30 Uhr nach Saarburg. Ohne erhobenen Zeigefinger weist der Musiker auf soziale Missstände hin. Karten: Ticket Regional