Klangkunstfestival : Opening 21: Eine Klanglinie zieht durch Trier

Trier Das internationale Festival für aktuelle Klangkunst präsentiert sich mit neuem Konzept – Platz-Konzerte zur Eröffnung in der Innenstadt.

(red) Das Opening Festival, das bereits seit über 20 Jahren internationale Klangkunst nach Trier bringt, ist im Februar jeden Jahres ein fester Termin für Musikliebhaber und Kulturinteressierte. Da die ursprüngliche Form des Festivals, Konzerte mit teilweise auch außereuropäischen Künstlern in Kombination mit der Klangkunstausstellung Open Expo im 2. OG der Tufa Trier, zu Beginn des Jahres nicht durchführbar war, präsentiert sich das Opening 21 in diesem Sommer mit einem neuen, innovativen Konzept.

Vom 24. Juli bis 15. August zieht sich für drei Wochen eine Klanglinie durch Trier: An sieben Kulturstandorten entstehen Klangräume und Klanginstallationen, die von den Studierenden der Klasse Klangkunst-Komposition der Hochschule für Musik in Mainz für die Ausstellungsorte in Trier entwickelt wurden.