Ausstellung : Orte jüdischen Lebens in Trier. Eine Spurensuche in Interviews

Orte jüdischen Lebens in Trier. Eine Spurensuche in Interviews

Trier Neue Sonderausstellung im Stadtmusesum Simeonstift.

(red) Im Rahmen des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ beleuchtet das Stadtmuseum Simeonstift in einer medialen Ausstellung die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Trier. Ab Sonntag, 21. März, zeigt das Museum die Sonderausstellung „Orte jüdischen Lebens in Trier. Eine Spurensuche in Interviews“. Über 30 Interviews mit Expertinnen und Experten laden dazu ein, vermeintlich bekannte Orte in Trier und der Region neu zu entdecken. Neben den Erinnerungsorten des Holocaust werfen die Berichte auch Schlaglichter auf die Jahrhunderte des fruchtbaren Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden. Das Foto zeigt das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Trierer Hauptfriedhof.