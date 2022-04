Natur : Osterglocken läuten den Frühling ein

Hellenthal/Schillingen/Büllingen Naturschauspiel aus Millionen von gelben Blüten: Im Hunsrück und in der Eifel wachsen die letzten wilden Narzissen.

(red) Jedes Jahr im Frühling verwandeln sich die Wiesen im Naturpark Nordeifel und im Naturpark Saar-Hunsrück in ein gelbes Blütenmeer. Millionen wilder Narzissen blühen zu dieser Zeit im Hunsrück in den Tälern bei Zerf, Schillingen, Thiergarten, Abentheuer und Börfink sowie in der Eifel im Perlenbachtal bei Monschau-Höfen und im oberen Oleftal bei Hellenthal-Hollerath, in Ostbelgien im Holzwarchetal.

Die hochgradig giftige Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus) ist ursprünglich in atlantisch geprägten Gebieten beheimatet, hat sich aber auch auf bewirtschafteten Talwiesen in der Eifel und im Hunsrück angesiedelt. Über Jahrhunderte wurden diese Wiesen zur Heugewinnung genutzt und boten günstige Wachstumsvoraussetzungen. Mit dem Beginn der Industrialisierung wurden die häufig fernab der Dörfer gelegenen Wiesen brachgelegt. Fichtenwälder breiteten sich aus, und die Narzisse wurde zunehmend verdrängt. In den 1980er Jahren startete eine Initiative aus Naturschützern, Kommunen und dem Deutsch-Belgischen Naturpark Hohes Venn – Eifel eine Rettungsaktion für den Erhalt der Narzisse. Mit Erfolg: Heute ist die Gelbe Narzisse wieder zahlreich in den Tälern der Eifel zu finden. Daneben kommt die geschützte Pflanze nur noch im Hunsrück und in den Vogesen vor.