Motor : P wie pur: Schöne neue Volvo-Welt

TRIER Die „Woch“ war mit dem ersten vollelektrischen Fahrzeug der Schweden, dem XC40 Recharge P8 AWD, unterwegs.

Im vergangenen Jahr führte Volvo eine Neuordnung seiner Modellstruktur ein. Ausschlaggebend dafür war die Tatsache, dass der schwedische Hersteller immer mehr Plug-in-Hybride in sein Programm aufnahm. Das ist jetzt auch beim ersten vollelektrischen Fahrzeug der Marke erkennbar, weil alle Volvos mit Ladekabel in Zukunft die Zusatzbezeichnung „Recharge“ erhalten.

Bei Volvo haben die Antriebskomponenten immer einen Buchstaben: T steht für Turbo, also Benziner, D für Diesel und das P für pure electric, also ein ausschließlich Batterie-getriebenes Fahrzeug. Und davon werden in den nächsten Jahren noch einige kommen.

Der Allradler, daher das Kürzel AWD (all wheel drive), teilt sich die Basis mit dem Polestar 2. Aufgrund der Plattformstrategie sind verschiedene Antriebsarten möglich. Die wichtigsten Eckdaten: Zwei Elektromotoren, 408 PS (204 auf jeder Achse), 660 Newtonmeter Drehmoment als Systemleistung. Das Fahrzeug beschleunigt in 4,9 Sekunden von Null auf 100. Bei Tempo 180 ist der neuen Volvo-Philosophie zufolge Ende. 400 Kilometer soll die Reichweite nach WLTP betragen.

Die Akku-Packs sind im Unterboden verteilt untergebracht. Also an Stellen, wo Konstruktionsbedingt Platz dafür ist. Etwa dort, wo einmal der Kardantunnel war und auch unterhalb der Sitzfläche in der zweiten Reihe. So thront man hinten nicht wie auf einem Hochsitz und muss sich keine Beine verrenken.