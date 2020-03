Freizeit : Parks sind fit für den Frühling

Saarburg/Ernzen/Pelm Gehege und Volieren erneuern, Zäune reparieren, neue Wege anlegen, Hecken schneiden … Die To-do-Listen der Parks und Zoos in der Region sind lang. Bevor die Sommersaison losgeht muss das gesamte Gelände wieder auf Vordermann gebracht werden.

Doch in diesem Jahr ist die Liste noch ein bisschen länger als gewöhnlich. „Wir wollten eigentlich schon am 1. März den Park öffnen“, sagt Wolfgang Klotzbücher, Inhaber des Greifvogelparks Saarburg. „Aber der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war zu nass, um mit dem Hochlader reinzufahren, um die Sturmschäden zu beseitigen.“ Der neue Saisonstart ist nun der 15. März. „Das ist aber nicht so schlimm, der 1. März ist für uns ein ungefährer Wert. Man muss immer damit rechnen, dass das Wetter nicht mitspielt und sich der Termin ein wenig verschiebt.“