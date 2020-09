Ausstellung : Patrick Fauck: Druckgrafiker aus Passion

Saarburg (red) Die Stadt Saarburg zeigt vom 20. September bis 29. November Werke des Druckgrafikers Patrick Fauck in einer Sonderausstellung in der städtischen Galerie des Amüseums am Wasserfall.

„Where is my mind?“ ist der Titel der Schau, die Druckgrafiken des gebürtigen Saarländers und heutigen Leipzigers darstellt. Die Werke sind modern, tiefgründig, vielschichtig und humorvoll. Er entführt den Betrachter in eine eigene Welt, in der Sichtbares und Unsichtbares verschwimmt. Seine Grafiken wecken Assoziationen und laden zum Erkunden, Nachdenken und Schmunzeln ein. Fauck legt seine Kunst in mehreren Ebenen übereinander. Diese Mehrschichtigkeit zeigt sich auch in der Wahl seiner künstlerischen Mittel. Eine offene Vernissage findet am 20. September von 11 bis 13 Uhr statt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist obligatorisch.