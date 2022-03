Musik : Percussion-Konzerte für Groß und Klein in der Tufa

Trier Das Coskun-Perscussion Trio macht Station in Trier.

(red) Am Samstag, 11. März, findet in der Trierer Tuchfabrik um 20 Uhr eine Abendvorstellung mit dem Coskun-Perscussion Trio statt. Seit gut zehn Jahren stehen Yaschar (18) und Malika (16) Coşkun mit ihrem Vater in verschiedenen Projekten auf der Bühne. Zum Trio gereift präsentieren sie ihr neues Programm Drum The World mit groovigen Eigenkompositionen und rhythmisch anspruchsvollen Liedern aus ihrem großen Repertoire. Eintritt: VVK: 16,76/18,96 Euro inkl. Gebühren, AK: 17/20 Euro. Karten bei Ticket Regional.