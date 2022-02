Konz : Pianoabend im Kloster Konz-Karthaus

Konz (red) Am Samstag, 5. März, ist der bekannte irische Pianist Finghin Collins im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus zu Gast. Der Pianoabend beginnt um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Brahms und Schubert.

Finghin Collins tritt regelmäßig in den wichtigsten Musikzentren weltweit auf. Zu seinen bisherigen Verpflichtungen gehörten unter anderem mehrmalige Soloauftritte in der Londoner Wigmore Hall, sein Debüt in der Dubliner National Concert Hall, zwei umfangreiche Tourneen in Korea mit der Cellistin Han-Na Chang sowie zwei höchst erfolgreiche Auftritte im Rahmen der BBC Proms London. Karten: 22 Euro, ermäßigt 15 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei

Ticket Regional sowie an der Abendkasse. Foto: Frances Marshall