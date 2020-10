ernährung : Picky Eater – wenn das Kind nicht essen will

Picky Eater – wenn das Kind nicht essen will

Neue Nahrungsmittel müssen bis zu 15-mal probiert werden, bis sie von Kindern angenommen werden - also nicht zu schnell aufgeben.

(red) Der Begriff „Picky Eater“ lässt sich am besten als „pingeliger“ oder „wählerischer Esser“ übersetzen. Und darum geht es auch – fast jedes Kind hat mal eine Phase, in der es wählerisch bei Essen ist und sich geradezu vor neuen Lebensmitteln fürchtet. „Die Angst, unbekannte Lebensmittel zu probieren, hat bei Kindern meist im Alter von zwei bis sechs Jahren ihre Hochphase und geht dann in der Regel auch wieder vorbei“, beruhigt Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio. „Wichtig ist, dass Eltern die Ruhe bewahren. Selbst wenn mal der Brokkoli vom Tisch fliegt oder die Tränen fließen, wenn auf die Nudeln auch noch Soße soll.“ Kreative Ideen und spielerische Ansätze können den Kindern helfen, sich bei den Mahlzeiten mehr zu trauen und Neues zu probieren.