Konzert : Pop, Rock und Filmmusik auf der Kirchenorgel

Klausen Der Kirchenmusiker Michael Schütz zieht alle Register der Rieger-Orgel in der Wallfahrtskirche Klausen.

(red) Im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ wird der renommierte Organist Michael Schütz am Sonntag, 20. März, um 19.30 Uhr neue Klänge aus den 2700 Flöten der Orgel entlocken. Bekannte Pop-, Rock- und Filmmusik wird von der imposanten Rieger-Orgel in der Wallfahrtskirche erklingen, und alle 39 Register werden dabei gezogen. Der majestätische Klang der Orgel in der mystischen Aura im spätgotischen Ambiente steht dabei in spannendem Kontrast zu den Meisterwerken aus Pop, Rock und Filmmusik, wie man sie bisher gehört hat. Es entsteht eine emotionale Vibration, wenn so unterschiedliche Welten miteinander verschmelzen: „We Are The Champions“ (Queen) und „Dancing Queen“ (Abba) animieren zum Mitsummen, die Atmosphäre von Harry Potter oder James Bond lässt Helden wieder aufleben. Beatles, Sting, „Fluch der Karibik“: Epochale Highlights im Orgelsound. Das Programm ist konzipiert für Jung und Alt, Orgelfreunde und Pop-Begeisterte.