Essen & Trinken : Porridge: Haferbrei 2.0

Der warme Getreidebrei ist schnell gekocht und sorgt für einen gesunden Start in den Tag.

In seiner Heimat Schottland wird Porridge nicht nur zum Frühstück, sondern ebenso zum Mittagsessen verzehrt. Hafergerichte sind auch in vielen anderen Ländern zu finden, so zum Beispiel in den USA, England oder Indien. Haferflocken als Basis des Breis sind reich an wichtigen Nährstoffen. „Haferflocken werden immer aus dem ganzen Korn hergestellt. Somit sind sie ein Vollkornprodukt und mit rund 10 Gramm pro 100 Gramm eine sehr gute Ballaststoffquelle. Die Flocken liefern zudem Mineralstoffe, wie Kalium und Magnesium“, erklärt Dr. Annette Neubert. „In zahlreichen Studien konnte bei einem regelmäßigen Verzehr von Haferflocken ein positiver Effekt auf den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel und dadurch eine Reduktion des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs beobachtet werden.“ Gerade für eine ausgewogene Ernährung ist Porridge eine optimale Ergänzung. Durch die neuen Rezeptinterpretationen gibt es zahlreiche kreative Toppings, beispielsweise mit frischem Obst, Nüssen, Kokosflocken und Leinsamen, sowie vegane Varianten mit Reis-, Kokos- oder Sojamilch. So lassen sich ganz leicht die faden Erinnerungen aus früheren Kindheitstagen abschütteln.