Trier : Das kurze Leben eines genialen Mathematikers

Trier (red) Mit der Premiere von „Die Turing-Maschine“ am Donnerstag, 30. Dezember, stellt sich Paul Hess erstmals als Regisseur einer Schauspielinszenierung des Theaters Trier dem Publikum vor. Das Stück von Benoit Solès erzählt von einem Genie, dessen Forschungsergebnisse das Fundament der modernen Computerwissenschaft und Informatik bilden und dessen Erfindung großen Einfluss auf den Verlauf und das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte.

Großbritannien 1952: Nach einem Einbruch in seine Wohnung erstattet Professor Alan Turing Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen übernimmt Inspector Mick Ross. Doch während des Verhörs irritiert den Ermittlungsbeamten etwas am Verhalten des Mathematikers zutiefst. Ist es das unkonventionelle Auftreten Turings oder seine zögerliche Art sich auszudrücken? Oder ist es der Mangel an Details, wenn er nach seinen Aktivitäten während des Kriegs gefragt wird? Außerdem scheinen sich die Geheimdienste plötzlich für Turing zu interessieren. Ist er womöglich ein sowjetischer Spion?