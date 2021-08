Motor : Premium mal anders: auf Französisch

TRIER Der neue Renault Arkana ist ein Mittelding zwischen Coupé und SUV der gehobenen Klasse mit grünem Anstrich.

Ein Mittelding aus Coupé, SUV und Öko-Mobil: Das soll der neue Renault Arkana sein. Fest steht bisher nur: Dem französischen Hersteller ist mit diesem Fahrzeug nicht nur vom Design, sondern auch vom Anspruch an die Alltagstauglichkeit her, ein sehr interessantes Fahrzeug gelungen, das auch im scheinbar nie endenden SUV-Boom seine Spuren im Absatzgeschehen auf dem Markt hinterlassen dürfte. Denn der Arkana ist das erste SUV-Coupé im C-Segment, dessen Wurzeln nicht bei einem deutschen Premium-Hersteller (Audi, BMW; Mercedes-Benz) liegen. Und das in einer Preisklasse um die 30 000 Euro. Da ist das Angebot begrenzt.