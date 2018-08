später lesen Birgel Auf neuen Wegen rund um Birgel FOTO: Teilen

In Birgel wird am Samstag, 18. August, das Natur- und Erlebniswandergebiet Hirschbergsattel offiziell freigegeben. Die Eröffnungsfeier beginnt um 12 Uhr am Bürgerhaus. Anschließend sind Wanderer das ganze Wochenende zur „Erstbegehung“ eingeladen.