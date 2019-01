Der Kinderchor der Musikschule Kalimba hat in Zusammenarbeit mit der Klasse 4 der Grundschule Arzfeld das Kindermusical „Sammy“ in Üttfeld aufgeführt (Foto links). Mehr als 30 Kinder sangen und spielten, begleitet von einer Liveband.

Weiter geht es bei der Musikschule Kalimba mit einer erneuten Aufführung des Musicals „Gustav Klimt“. Die Musicalcrew, bestehend aus Gesangsklasse, Kalimba Singers und Band, begibt sich auf die Spuren des Malers Gustav Klimt (1862–1918), der den Wiener Jugendstil prägte und Wegbereiter der Moderne war. Die Gesamtleitung hat Petra Theis. „Gustav Klimt“ ist eine österreichische Musical-Produktion aus dem Jahr 2009 im Spannungsfeld zwischen Klimt-Gemälden, Musical-Rockmusik und Jugendstil-Flair. Die Aufführungen in der Kapelle des Konvikts in Prüm beginnen am Samstag, 12.Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 13.Januar, um 17 Uhr. Karten (18/15 Euro) gibt es bei der Buchhandlung Hildesheim und der Musikschule Kalimba, Reservierung per E-Mail an petra@musikschule-kalimba.de

⇥(red)/Fotos: Annicka Zahren, Peter Bambach