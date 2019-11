Politik : Ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff spricht in Prüm

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Foto: Laurence Chaperon

Prüm Bundespräsident a. D. Christian Wulff ist in der Vortragsreihe „Brennpunkt Geschichte“ des Geschichtsvereins Prümer Land am Sonntag, 24. November, um 10 Uhr in der Kapelle des Prümer Konvikts zu Gast.

