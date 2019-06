Freizeit : Erlebniswanderung auf alten Postwegen

Arzfeld Die Geschichte eines Thurn-und-Taxis-Postreiters, der einmal unter die Räuber fiel, steht im Mittelpunkt einer historisch-humoristischen Wanderung von Arzfeld nach Irrhausen.

Die Teilnehmer begleiten den Postreiter Johann Bertel auf seiner abenteuerlichen Suche nach seinem geraubten Eigentum. Termine sind jeweils sind jeweils sonntags am 7. Juli, 21. Juli und 4. August. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz in Arzfeld. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Arzfeld ist erforderlich, Telefon 06550/961080, E-Mail ti@islek.info. Infos: www.postweg.eu Foto: Tourist-Information Arzfeld