Der Éisleker Gospelchouer gastiert am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler. Veranstalter sind die Interessenvereinigung Islek ohne Grenzen und die Gesellschaft De klenge Maarnicher Festival.