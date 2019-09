Kultur : Heimatabend mit Literatur, Film und Musik

Habscheid Der Geschichtsverein Prümer Land lädt für Freitag, 27. September, 19 Uhr, zu seiner Veranstaltungsreihe „Eifel – Ein Heimatabend“ ins Gemeindehaus nach Habscheid ein.

Dabei treten Kulturschaffende unterschiedlicher Richtungen zunächst in ihrem Metier auf, anschließend gibt es jeweils ein kleines, unterhaltsames Gespräch zur Person und über die Eifel mit dem jeweiligen Künstler. Bei dem dritten Termin der Veranstaltungsreihe in Habscheid treten der Autor Martin Ebbertz, der Filmemacher Adolf Winkler und die Musikgruppe Capella Aquisgrana auf. Der in Prüm aufgewachsene Martin Ebbertz liest aus seinen Werken, Adolf Winkler präsentiert seinen neuen Film „Naturlandschaft Eifel“ und die Capella Aquisgrana (Foto) sorgt mit mittelalterlicher Musik für Unterhaltung – und alle stellen sich danach dem Gespräch. Der Eintritt ist frei. Foto: Bernd Schröder