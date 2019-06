Kultur : Historische Filme aus Waxweiler

Originalplakate Film-Club Waxweiler. Foto: Filmclub Waxweiler

Waxweiler Zwei alte Farbfilme des ehemaligen Filmclubs Waxweiler – „Die Pferdediebe“ von 1964 und „Poststation Pecos“ von 1965 – werden am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Dechant-Faber-Haus in Waxweiler gezeigt. Ausgehend von den Originalspulen wurden die Filme in HD-Qualität neu digitalisiert und bearbeitet.

