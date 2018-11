später lesen Prüm Hofsänger unterstützen Rotes Kreuz FOTO: g_freiz <g_freiz@volksfreund.de> FOTO: g_freiz <g_freiz@volksfreund.de> Teilen

Die Mainzer Hofsänger geben am Freitag, 23. November, ein Benefizkonzert in Prüm. Zusammen mit Lotto Rheinland-Pfalz ist das Ensemble bereits seit Mai 2007 in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und hat bereits mehr als eine Million Euro für den guten Zweck ersungen.