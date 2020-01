Jubiläumskonzert : Peter Orloff zu Gast in Waxweiler

Waxweiler Peter Orloff, der sein 60-jähriges Bühnenjubiläum feiert, gibt mit seinem Schwarzmeer-Kosaken-Chor am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche in Waxweiler.

