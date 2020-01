Unsere Vereine : Die Stimmen von St. Mariä Himmelfahrt

Bleialf Der Bleialfer Kirchenchor ist das musikalische Aushänge­schild der Pfarrgemeinde. Der Chor übernimmt die musi­ka­lische Gestaltung der Gottes­dienste an Sonn- und Feier­tagen, singt aber auch gerne zu weltlichen Anlässen.

Es gibt keine verlässlichen Angaben über das Gründungsjahr des Kirchenchors Bleialf – vermutlich erklangen die ersten Töne einer Sangesgruppe in der Pfarrkirche bereits vor 1800. Erstmals wird der Chor in einem Visitationsbericht aus dem Jahr 1827 urkundlich erwähnt, der im Bistumsarchiv verwahrt wird. „Meist sang der Männerchor Choral“, heißt es in dem Papier. Doch dann vermerkt der Bericht eine Besonderheit: Bereits damals waren scheinbar zwei weitere Chöre aktiv. Während der Männerchor die Gottesdienste mit geistlicher Musik in lateinischer Sprache begleitete, sangen ein Frauen- und ein Kinderchor deutsche und lateinische Kirchenlieder, wie es dem Folgeprotokoll aus dem Jahre 1854 zu entnehmen ist. „Leider lässt sich das genaue Gründungsjahr des Kirchenchores nicht mehr ermitteln“, sagt die Vorsitzende Gudrun Reusch. „Aber Tatsache ist, dass wir auch heute noch großen Spaß am gemeinsamen musizieren haben – und eine humorvolle Truppe sind.“