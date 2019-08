Autofreier Erlebnistag : Bahn frei für Radfahrer und Wanderer

Olzheim/Waxweiler Bahn frei für Wanderer und Radfahrer heißt es am Sonntag, 1. September, beim Lustigen Prümtal. Zwischen 10 und 18 Uhr ist die 27 Kilometer lange Strecke zwischen Olzheim und Waxweiler für den Autoverkehr gesperrt.

Außerdem gibt es zahlreiche Aktionen und Attraktionen in den Orten. Der Startschuss für den autofreien Sonntag fällt um 10 Uhr in den beiden Ausgangs- und Zielorten Olzheim und Waxweiler. Dazwischen schlängelt sich die Strecke durch das Prümtal über Willwerath, Hermespand, Prüm, Niederprüm, Watzerath, Pittenbach, Pronsfeld, Lünebach, Merlscheid, Kinzenburg und Heilhausen – aus Richtung Olzheim gesehen. Von welchem Startpunkt aus man das Prümtal erleben möchte, ist natürlich jedem freigestellt.

In den einzelnen Orten lohnt sich jedenfalls ein Stopp. Denn Gemeinden und Vereine werden auch in diesem Jahr wieder für ein sattes Programm rund ums Radeln sorgen. Auch für Kinder gibt es einiges zu erleben und entdecken – von der Springburg bis zum Kinderflohmarkt. An einigen Orten wird für musikalische Unterhaltung gesorgt, egal ob mit Rock-, Pop- oder Blasmusik. Die Imbiss- und Getränkestände mit herzhaften, hausgemachten Eifeler Leckereien tragen dazu bei, dass das Durchgangstempo der Fahrer in keinem Ort allzu hoch sein wird. Für die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf tragen Feuerwehren, Polizei und DRK Sorge. Sie werden den anreisenden Autofahrern zeigen, wie sie die einzelnen Orte erreichen können, und wo sich zahlreiche Parkmöglichkeiten befinden.