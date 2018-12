später lesen Neujahrskonzert Mit Musik ins neue Jahr FOTO: Claudia Thies / Musikverein Daleiden FOTO: Claudia Thies / Musikverein Daleiden Teilen

Der Musikverein Daleiden gibt am Neujahrtstag, 1. Januar, um 19 Uhr sein traditionelles Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Matthäus in Daleiden. Anschließend wird im Probenraum auf das neue Jahr angestoßen.