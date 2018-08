später lesen Bleialf/Lasel Oldtimer auf dem Marktplatz FOTO: Teilen

Auf dem Marktplatz in Bleialf treffen sich am Sonntag, 26. August ab 11 Uhr Liebhaber von Old- und Youngtimern aus Deutschland, Luxemburg und Belgien. Veranstalter ist der Motorsportclub Bleialf. Teilnahme und Besuch der Veranstaltung sind kostenlos.