Der Vereinsring Dahnen führt den Dreiakter „Opas zweiter Frühling“ auf. Die Vorstellungen beginnen am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, um 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dahnen.