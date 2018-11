später lesen Waxweiler Weihnachtszauber in Waxweiler FOTO: Ortsgemeinde Waxweiler / Hans Peter Gasper FOTO: Ortsgemeinde Waxweiler / Hans Peter Gasper Teilen

Twittern

Teilen



Ob sich Waxweiler am ersten Advent so zauberhaft verschneit präsentiert wie auf diesem Foto? Sicher ist, dass beim Advents- und Weihnachtszauber am Samstag, 1. Dezember, ab 14 Uhr im Bürgerhaus und drumherum weihnachtliche Atmosphäre herrschen wird.