Essen & Trinken : Pürierte Vitaminbomben

Fruchtig, süß und wunderbar erfrischend: Smoothies sind die idealen Frühlingsnaschereien.

Und nicht nur das: Die pürierten Fruchtcocktails liefern dem Körper wertvolle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Am besten schmecken sie, wenn man sie selbst herstellt. Mit einem Pürierstab oder Mixer lassen sich die leckeren Fruchtdrinks im Handumdrehen zubereiten. Alles, was man noch dazu braucht, sind Früchte der Saison sowie ein paar pfiffige Ideen.

Nur in seltenen Fällen muss auf Obst völlig verzichtet werden. Je nach Stärke der Beschwerden sollten Betroffene in Abhängigkeit des Fruktosegehaltes Obst und Obstsäfte einschränken und mehr Gemüse verzehren. Weniger als 1,5 g Fruchtzucker pro 100 g enthalten beispielsweise Mandarinen, Pfirsiche und Aprikosen. Besonders wenig Fruktose enthält Rhabarber.

Der Begriff Smoothie leitet sich vom englischen „smooth“ (= fein, gleichmäßig, cremig) ab. Das Obst wird fein püriert, so bekommen Smoothies ihre cremige Konsistenz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fruchtsäften wird bei Smoothies die ganze, geschälte Frucht verarbeitet. Dadurch stecken in den Fruchtcocktails nicht nur Vitamine, sondern auch viele Ballaststoffe.

Insbesondere Beeren-Smoothies sind reich an Vitamin C und Ballaststoffen. So enthält eine Portion Erdbeeren (125 g) bereits rund drei Viertel der empfohlenen Tageszufuhr an Vitamin C. Mit der gleichen Menge Himbeeren werden rund 20 Prozent der täglich empfohlenen Ballaststoffzufuhrmenge erreicht.