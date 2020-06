Wildkräuter : Quendel macht Speisen bekömmlich

Hermeskeil Wildkräuterküche im Frühling: Der Verwandte des Gartenthymians wächst im Naturpark Saar-Hunsrück

Der lateinische Name ist Thymus serpyllum. Thymian ist bei Eisenmangel fördernd. Die Pflanze ist antibakteriell, beruhigend, blutstillend, entzündungshemmend, krampf- und schleimlösend, hustenstillend und schweißtreibend. Wertvolle Inhaltsstoffe der Pflanze sind Thymol, ätherisches Öl, Carvacrol, Borneol, Pinen, Cymol, Gerbsäure, Gerbstoffe, Triterpene, Bitterstoff, Harz, Saponine, Eisen. Das Wildkraut ist in der Heilkunde vor allem bei der Linderung von Atemwegserkrankungen geeignet. Darüber hinaus wirkt Thymian bei Blähungen, Bronchitis, Durchfall, Ekzeme, Erkältung, Gelenk-, Hals- und Hautentzündungen, Husten, Magen-Darmbeschwerden, Nervenschwäche, Schlaflosigkeit, Sodbrennen, Wechseljahresbeschwerden und Wunden. Für Thymiansirup werden die blühenden Pflanzenteile gewaschen, zerkleinert und feucht mit einem Holzbrett gewalkt. Zusammen mit Zucker wird schichtweise das Wildkraut in ein Glasgefäß gefüllt, vor allem mit möglichst wenig Luft zwischen den Schichten. Mit keimfreien Wasser feucht halten, abgedeckt, dunkel und warm im verschlossenen Glas aufbewahren. Nach drei Wochen auspressen kann der Thymiansirup gegen Husten verwendet werden.