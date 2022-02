Essen & Trinken : Raffinierte Crossover-Falafel

Kartoffel-Falafel mit lila Kartoffeln Sauerkraut-Salsa Foto: KMG/die-kartoffel.de

Berlin Orientalische Power-Bällchen treffen auf deutsche Spezialitäten: Falafel mit lila Kartoffeln und Sauerkraut-Salsa.

(red) Falafel-Bällchen haben ihren Siegeszug in Europa angetreten. Vor allem Vegetarier kommen bei diesem Fast Food aus dem Nahen Osten auf ihre Kosten. Die frittierten Kugeln aus Kichererbsen und Bohnen sind nicht nur überaus eiweiß- und ballaststoffreich, sie überzeugen ihre Fans auch mit ihrem zart-cremigen Innern, einer knackig-knusprigen Hülle und ihrem einzigartigen Geschmack. Für Abwechslung sorgt eine orientalisch-deutsche Variante mit Kartoffeln und – wie könnte es anders sein: Sauerkraut!

Orientalische Power-Bällchen

Gestern kannte sie noch niemand, heute sind sie aus der Imbiss-Szene nicht mehr wegzudenken. Falafel treffen den Geschmack vieler Menschen, sind preiswert, gesund, machen angenehm satt und sind einfach superlecker. Wen wundert es also, dass die orientalischen Power-Bällchen mittlerweile eine echte Alternative zu Döner & Co. sind? Der Ursprung der Falafel ist nicht geklärt. Es gibt Stimmen, die sagen, dass koptische Christen in Ägypten vor 1000 Jahren die ersten Falafel-Bällchen aus Ackerbohnen als Fleischersatz in der Fastenzeit gerollt haben. Schnell breitete sich die Variante mit Kichererbsen dann auf der arabischen Halbinsel aus und wurde schließlich in Israel zur Nationalspeise. Heute streiten sich die Geister, ob die arabische oder die israelische Falafel die beste ist. Und wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte – mit einer deutsch-orientalischen Variante.

Deutsch-orientalische Vereinigung

So köstlich sie auch sein mag, auf Dauer kann es selbst bei der heiß geliebten Falafel Zeit werden, einmal eine neue Variante auszuprobieren. Und weil wir Deutschen uns damit ja schließlich am besten auskennen, spricht nichts dagegen, die orientalischen Bällchen mit Kartoffel und Sauerkraut zu kombinieren – Überraschungseffekt garantiert! Das einfache und schnelle Rezept zaubert einen Hauch von Orient in die heimische Küche und ist mindestens genau so lecker wie die Ursprungsvariante.

Rezept Kartoffel-Falafel

mit Sauerkraut-Salsa

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitungszeit: circa 45 Minuten

Wartezeit: circa 15 Minuten

Für die Falafel:

250 g violette Kartoffeln

250 g Kichererbsen aus der Dose (Abtropfgewicht)

1 EL Kokosöl, flüssig

1 TL Kümmel

50 g Mehl (Type 405)

75 g Walnusskerne

Salz

Pfeffer

100 ml Olivenöl

Für die Sauerkraut-Salsa:

380 g Sauerkraut aus der Dose (Abtropfgewicht)

1 Tomate

1 rote Zwiebel

½ Bund Koriander

1 Msp. Cayennepfeffer

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Für die Salsa:

Sauerkraut in einem Sieb abtropfen lassen. Tomate waschen, abtrocknen, den Strunk entfernen und in grobe Würfel schneiden. Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden. Dann den Koriander waschen und trocken schütteln, Blätter abzupfen und fein hacken. Alle Zutaten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Anschluss circa eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

Für die Falafel:

Kichererbsen abgießen, abspülen und mit Kümmel und Kokosöl in einem hohen Gefäß mit einem Pürierstab fein mixen. Anschließend Kartoffeln waschen, schälen und grob raspeln. Walnüsse grob hacken und mit den geraspelten Kartoffeln, Kichererbsen und Mehl vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Aus der Falafelmasse kleine Kugeln mit 50 Gramm Gewicht formen und leicht flach andrücken. Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen und die Falafel darin je Seite circa drei Minuten anbraten.

Mal was anderes: Orientalische Falafel mit Kartoffeln und Sauerkraut. Foto: KMG/die-kartoffel.de