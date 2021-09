Musik : Rambling Rovers feiern 30-jähriges Bühnenjubiläum

Schweich Die Band spielt open air im Stefan-Andres-Schulzenrum in Schweich.

(red) Seit nunmehr 30 Jahren streifen die „musikalischen Vagabunden“ aus Trier in der deutschen Folkszene umher und haben ihre Songs und Melodien im Gepäck. Die Rambling Rovers entführen mit ihren Jigs, Reels und Polkas in die alte Welt der rauchigen Pubs, der rauen Seefahrt und der irischen Liebeleien. Am Samstag, 25. September, 18 Uhr, spielt die Band im überdachten Eingangsbereich im Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich. Mit im Gepäck: das neue Best-of-Album. Karten: 15 Euro bei Ticket Regional. Foto: Martin Meyer